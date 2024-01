Osimhen lascia il Napoli, l’annuncio di De Laurentiis: retroscena estivo clamoroso

CalcioWeb

Victor Osimhen lascerà il Napoli. Probabilmente già in estate. Il ricco rinnovo firmato nelle scorse settimane è stato il più classico dei sign and trade stile NBA: rinnovo e cessione. Il Napoli ha ottenuto la possibilità di inserire una clausola che, se pagata, costringerà il club a cedere il calciatore a una somma ritenuta idonea. La conferma è arrivata direttamente da Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis conferma: Osimhen lascerà il Napoli

Commentando le parole del bomber che ieri aveva aperto all’addio al termine della stagione, De Laurentiis ha confermato: “lo sapevamo già dalla scorsa estate. La trattativa (per il rinnovo, ndr) non sarebbe stata così lunga altrimenti. Noi sapevamo già che sarebbe andato al Real Madrid, o al Paris Saint Germain o in Premier League“.