La partita più importante della 23ª giornata non è Inter-Juventus

Oggi si conclude la 22ª giornata del campionato di Serie A con la sfida tra Salernitana e Roma, ma il pensiero è già rivolto al prossimo turno. La corsa scudetto è sempre più emozionante e non è da escludere un inserimento del Milan nella corsa al titolo. La classifica del massimo torneo italiano è guidata dall’Inter dopo il blitz in trasferta sul campo della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

I nerazzurri hanno sfruttato il passo falso della Juventus contro l’Empoli (1-1 all’Allianz Stadium) e il distacco è di un punto a favore dell’Inter e con una partita da recuperare per la squadra di Simone Inzaghi. Il pareggio a sorpresa della Juventus ha cambiato le gerarchie per il primo posto e i nerazzurri sono tornati in pole nelle preferenze per lo scudetto.

L’analisi sulla prossima giornata

Inter 54, Juventus 53, Milan 46: è la classifica aggiornata dopo 22 giornate. Abbiamo inserito anche i rossoneri e non è un caso. La squadra di Stefano Pioli è attrezzata anche per lo scudetto e la prestazione contro il Bologna è stata condizionata dagli errori dal dischetto. Non capita tutti i giorni di sbagliare due rigori nella stessa partita. Il Milan ha conquistato 17 punti nelle ultime 7 partite di campionato e deve essere considerato di diretto in corsa per lo scudetto.

Il distacco dalla Juventus è di 7 punti, 8 dall’Inter e lo scontro scudetto della prossima settimana tra Inter e Juventus potrebbe favorire proprio la squadra di Stefano Pioli. Un pareggio potrebbe essere accolto con grande entusiasmo dai rossoneri, obbligati però a conquistare i tre punti nella difficile trasferta contro il Frosinone. La compagine di Eusebio Di Francesco è reduce da due risultati utili consecutivi ed è alla ricerca di punti per avvicinarsi ancora di più alla salvezza. In casa è un osso durissimo e il Milan non dovrà commettere l’errore di sottovalutare l’avversario. Sarà Frosinone-Milan il match più importante della 23ª giornata del campionato di Serie A. Altro che Inter-Juventus…