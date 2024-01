Perché il gol di Theo Hernandez non è regolare? Cosa dice il regolamento

CalcioWeb

Il Milan non è andato oltre il 2-2 nel match della 22ª giornata del campionato di Serie A e non è stato in grado di sfruttare il pareggio della Juventus contro l’Empoli. Il Bologna passa in vantaggio con Zirkzee, poi i padroni di casa ribaltano tutto con la doppietta di Loftus-Cheek, nel finale il rigore trasformato da Orsolini.

La squadra di Stefano Pioli può recriminare per il doppio errore dal dischetto: prima Giroud e poi Theo Hernandez. In particolar modo ha fatto discutere il penalty del terzino: il pallone si stampa sul palo, Theo tocca la sfera che poi entra in porta ma l’arbitro annulla il gol.

Il motivo? Secondo il regolamento il calciatore che tira il calcio di rigore, dopo il tocco al palo o alla traversa, non può riprendere per primo il pallone.