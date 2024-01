Perché Juventus-Sassuolo si gioca martedì? La motivazione

CalcioWeb

Continua il programma della 20ª giornata del campionato di Serie A e le prime partite hanno fornito indicazioni. Vittoria con il brivido del Napoli contro la Salernitana, decisivo un gol a tempo quasi scaduto del difensore Rrahmani. A reti inviolate la sfida tra Genoa e Torino.

Continua il duello bellissimo per la vittoria dello scudetto e la corsa tra Inter e Juventus è sempre più emozionante. I nerazzurri si preparano alla gara contro il Monza con il chiaro obiettivo di riscattare il pareggio contro il Genoa. Nel posticipo Juventus-Sassuolo. E’ un momento magico per la squadra di Massimiliano Allegri, protagonista in campionato e Coppa Italia.

Perché Juventus-Sassuolo si gioca martedì?

La sfida tra Juventus e Sassuolo, valida per la 20ª giornata del campionato di Serie A, è in programma martedì 16 gennaio alle 20:45 in una data sicuramente inedita per una partita del massimo torneo italiano.

Sky ha acquisito in co-esclusiva con DAZN tre partite della giornata: Monza-Inter, Lazio-Lecce e Atalanta-Frosinone. Quest’ultima è fissata nella giornata di lunedì per garantire alla squadra di Di Francesco il recupero dopo la partita di Coppa Italia contro la Juventus, già disputata giovedì 11 gennaio.

Con lo slot del lunedì sera già occupato dal match Atalanta-Frosinone, la partita Juventus-Sassuolo è stata programma nella giornata di martedì. Teoricamente si sarebbe potuto giocare lunedì alle 18:30 ma l’ipotesi è sfumata per questioni televisive.