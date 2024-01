“Pezzo di mer**”, a Napoli è caos Osimhen-Kvaratskhelia: cosa sta succedendo

CalcioWeb

Decisamente non il miglior momento per accendere la miccia che potrebbe far saltare in aria, definitivamente, la polveriera. E i danni potrebbero essere irreparabili. In un momento delicatissimo della stagione, con la squadra in ritiro a Pozzuoli dopo il ko per 3-0 contro il Torino, climax di un momento negativo che va avanti ormai da troppo tempo, succede che le stelle del Napoli si mettano a litigare.

Parliamo di Osimhen e Kvaratskhelia. Il primo chiamato in causa personalmente. Il secondo, a dirla tutta, ha solo evitato di esprimersi: fin qui ha parlato solo il suo agente, ma le sue parole hanno scatenato il caos.

L’agente di Kvaratskhelia: “Osimhen andrà in Arabia”

Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, aveva rilasciato delle dichiarazioni riguardanti il futuro di Osimhen lanciando una frecciatina sul rinnovo: una sorta di sign and trade stile NBA che porterebbe alla sicura cessione estiva.

“Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma credete davvero che giocherà nel Napoli per tutta la carriera? Ve lo dico in anticipo, andrà in Arabia Saudita la prossima estate. – ha dichiarato a ‘1TV’ – Il Napoli gli ha alzato l’ingaggio ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento simile nemmeno per un miliardo. Per esempio, preferirebbe giocare per il Real Madrid, il Bayern Monaco, il Barcellona o magari il Manchester City. Kvaratskhelia ha obiettivi e preferenze differenti“.

Gli insulti social di Osimhen

Impegnato con la Nigeria in Coppa d’Africa, Osimhen ha risposto attraverso Instagram con una storia dai toni alquanto duri: “caro Jugeli, sei un pezzo di mer** (letteralmente sarebbe “pezzo di sporcizia”, ndr). Sono imbarazzato da come ragioni, idiota. Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca“.