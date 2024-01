Piantedosi sui cori contro Maignan: “la sanzione sportiva non basta”

CalcioWeb

Il caso Maignan continua a portare reazioni anche dalla politica. Il riferimento è agli insulti razzisti al portiere del Milan in occasione della partita della 21ª giornata del campionato di Serie A contro l’Udinese.

“E’ un episodio esecrabile dal quale va presa una netta distanza”. E’ quanto dichiarato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Campobasso. “La sanzione sportiva è importante ma non esaurisce il problema”. E’ necessaria “una riflessione” con il ministro Abodi, per “una ripresa in considerazione del tema”.

“Confido che attraverso le immagini delle telecamere si possa arrivare a individuare i responsabili degli insulti, perché è giusto che siano chiamati a rispondere personalmente”, conclude Piantedosi.