Picerno-Catania posticipata: il motivo

Non si gioca Picerno-Catania, sfida valida per 22ª giornata del Girone C di Serie C, in programma oggi alle ore 16:15. Il Catania occupa la 12ª posizione ed è fuori anche la zona playoff. Il Picerno è la sorpresa del campionato e si trova al secondo posto in classifica.

“La gara Picerno-Catania, inizialmente in programma oggi con inizio alle ore 16.15, è stata rinviata a data da destinarsi per effetto dell’impraticabilità del terreno di gioco dello stadio “Donato Curcio”, causata dalla copiosa nevicata ancora in corso”, si legge sul sito ufficiale del Catania.