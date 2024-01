Al Khelaifi a ruota libera: dall’accordo segreto con Mbappè alla critica a Messi

CalcioWeb

Al Khelaifi a ruota libera: il presidente del PSG è stato ospite del programma “Rothen s’enfamme” di RMC Sport e ha parlato senza peli sulla lingua di diversi argomenti scottanti.

Primo fra tutti il futuro di Mbappè, senza tralasciare la questione stadio e, infine, lanciando una critica a Messi.

Il futuro di Mbappè

“Voglio che Kylian rimanga, questo è chiaro. È il miglior giocatore del mondo e la cosa migliore per lui è il PSG. È il centro del progetto. Sportivamente gli abbiamo dato tutto. Hai un accordo con me Kylian è un grande uomo, un grande giocatore, ma anche una grande persona. Come ha detto dopo la Coppa dei Campioni, ha un accordo con me. È una cosa tra noi, non voglio rivelare cosa c’è in questo accordo, ma un accordo c’è. Non voglio parlare di soldi o dire quanto vale l’affare. Abbiamo un “gentlemen’s agreement”, il nostro accordo non ha nulla a che fare con i soldi. È una questione tra il giocatore e il presidente del club, tra il direttore sportivo e l’allenatore. È più di un accordo firmato“, ha rivelato il presidente del PSG.

Lo stadio

Al Khelaifi ha poi lanciato una frecciata al Consiglio Comunale per non aver venduto il Parco dei Principi: “non vuole che compriamo perché siamo del Qatar e siamo arabi“.

La critica a Messi

Non è mancata una stoccata a Messi: “ho grande rispetto per lui, ma se qualcuno vuole parlare male del Paris Saint-Germain dopo (la sua partenza), non è giusto. Questo non è rispetto (…) Non è un cattivo ragazzo, ma questo non mi piace. Non è solo per lui, è per tutti. Parliamo quando siamo lì, non quando partiamo. “Non è il nostro stile. Non abbiamo bisogno delle stelle. Oggi la stella è il Paris Saint-Germain (…) Abbiamo bisogno di giocatori che rispettino la maglia, che rispettino il club e che diano tutto per lo scudetto del Paris Saint-Germain”.