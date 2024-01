Atalanta-Udinese: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

La 22ª giornata di Serie A inizia oggi, con l’anticipo tra Cagliari e Udinese. I match proseguono domani con Atalanta e Udinese che si sfidano nel pomeriggio e aprono il programma di gare del sabato.

Un match importante per i bergamaschi, quinti in classifica. L’Atalanta dovrà fare i conti con l’Udinese, a caccia di un buon risultato, con l’ultima vittoria che risale al 30 dicembre.

Probabili formazioni Atalanta-Udinese

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Hateboer, Koopmeiners, Lookman

Udinese (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristiansen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Cioffi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bijol, Davis, Deulofeu, Ebosse, Pereyra

Orario Atalanta-Udinese

La sfida tra Atalanta e Udinese si gioca domani, 27 gennaio, alle 15.00 al Gewiss Stadium.

Pronostico Atalanta-Udinese

Si affrontano due squadre propositive e in grado di sbloccare il risultato in qualsiasi momento. La squadra di Gasperini è pericolosissima in attacco e concede molto anche in fase difensiva. I bianconeri sono in grado di pungere in contropiede. Pronostico: GG.

Diretta Tv Atalanta-Udinese

La sfida di domani pomeriggio tra Atalanta e Udinese sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.