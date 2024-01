Pronostici 20ª Giornata Serie A: inizia il girone di ritorno, è subito big match

CalcioWeb

Archiviate le fatiche di Coppa Italia è subito tempo di Serie A. Giornata particolare la 20ª che da sabato 13 gennaio si protrarrà fino a martedì 16 gennaio. Ricomincia il girone di ritorno con il solito duello in vetta tra Inter impegnata a Monza e Juventus che ospita il Sassuolo. Dietro il Milan affronta la Roma nel big match fra deluse di Coppa. Il Napoli come tornerà in campo dopo il ritiro? In coda è bagarre per chiamarsi fuori dalle sabbie mobili della retrocessione

Genoa-Torino Under 4.5

Giocare in casa del Genoa non è facile. Sono 9 i punti ottenuti nelle ultime 5 gare dal ‘Grifone’ allo stadio Marassi, frutto di 3 pareggi e 2 vittorie. Sono 12 le reti messe a segno e 11 quelle subite nelle 9 gare da squadra ospitante. Altalenante il rendimento esterno del Torino che non vince da 4 giornate e ha inanellato 8 punti in 9 partite, segnando appena 6 gol e subendone 12. Due squadre da Under 4.5.

Napoli-Salernitana 1

Il ritiro avrà fatto bene al Napoli? La domandona della 20ª Giornata di Serie A. I partenopei hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime 5 partite e se dovessero sbagliare di nuovo potrebbero mettere seriamente a rischio le proprie ambizioni europee. Il derby contro la Salernitana, a caccia disperata di punti salvezza, è una gara da non sottovalutare nelle condizioni in cui arriva. Ma il Napoli è spalle al muro e non può sbagliare: 1.

Verona-Empoli MG 1-3 Casa

Sfida salvezza con importanti punti in palio. Due squadre separate da appena un punto in classifica (14 e 13) e dall’andamento alquanto simile. In ottica risultato fisso, la paura di perdere contro una diretta concorrente potrebbe giocare un brutto scherzo. Preferiamo dunque un più comodo Multi Gol 1-3 Casa: l’attacco del Verona segna 1 gol a partita in casa, la difesa dell’Empoli è la seconda peggiore del campionato con 33 reti subite.

Monza-Inter 2

Sfida intrigante quella tra Monza e Inter. I nerazzurri, Campioni d’Inverno, vogliono continuare a macinare punti, blindare il primato e tenere dietro la Juventus. Giocare all’U-Power Stadium di Monza non è però semplice (solo 2 sconfitte casalinghe), chiedere proprio ai bianconeri che sono riusciti a passare solo a tempo scaduto. L’Inter dovrà mettercela tutta ed evitare flessioni in stile Verona: 2.

Lazio-Lecce 1

Buon momento per la Lazio che sta risalendo la china in campionato ed è galvanizzata dal successo di Coppa Italia contro la Roma che è valso la semifinale. Forti di questo entusiasmo, i biancocelesti cercano continuità fra le mura amiche dell’Olimpico contro un Lecce che fuori casa ha raccolto 2 punti nelle ultime 5 e viene da 2 sconfitte consecutive. Fiducia nell’1.

Cagliari-Bologna X2

Sfida a tinte rosse e blu fra due squadre che devono uscire da un momento no. Il Cagliari cerca importanti punti salvezza per staccare la zona retrocessione sulla quale ha solo una lunghezza di vantaggio. Il Bologna viene da due passi falsi che le hanno fatto perdere terreno in zona Europa. Nessuna delle due vuole uscire sconfitta, l’assenza di Zirkzee può farsi sentire su un attacco che segna meno di un gol a partita fuori casa? Ci tuteliamo con un X2.

Fiorentina-Udinese MG 1-3 Casa

Nonostante il ko nell’ultimo turno di campionato, la Fiorentina viaggia a ritmo Champions. In casa sono 4 le vittorie consecutive e 19 i punti conquistati in 9 gare. Un bottino reso possibile grazie a 15 gol segnati. L’Udinese, non ospite al Franchi in questo turno, ha subito fin qui 30 reti. Coerente puntare sul Multi Gol 1-3 Casa.

Milan-Roma MG 1-3 Casa

Sfida fra le deluse della Coppa Italia. Tre punti pesanti per i destini di entrambe, non solo in ottica classifica con il Milan che vuole blindare il terzo posto e la Roma che deve rincorrere la zona Europa, ma anche e soprattutto per gli ambienti. Tanto Pioli quanto Mourinho sono sempre sulla graticola: una sconfitta ne complicherebbe il presente e il futuro, soprattutto sponda giallorossa. Ci fidiamo dell’attacco del Milan, unico reparto al completo: Multi Gol 1-3 Casa.

Atalanta-Frosinone 1

Morale opposto dopo la Coppa Italia. L’Atalanta è galvanizzata dal successo contro il Milan, il Frosinone si lecca le ferite dopo il 4-0 subito dalla Juventus. I bergamaschi hanno il mirino puntato sul quarto posto che dista appena 3 punti, gli stessi a cui puntano contro un Frosinone in crisi nera che viene da 4 ko consecutivi. Scegliamo l’1.

Juventus-Sassuolo 1

Eccezionalmente di martedì, la Juventus ospita il Sassuolo nella gara che chiude la 20ª Giornata di Serie A. I bianconeri vengono da un rotondo successo in Coppa Italia, sono in striscia positiva e vogliono restare in scia dell’Inter. Il Sassuolo è stata l’unica squadra a battere i bianconeri nella prima metà di stagione. Il bis non sarà impresa facile. In casa la Juventus ha raccolto 23 punti su 27 disponibili e non ha mai perso: segno 1.

