Pronostici Serie A, la 21ª Giornata: che succede nel turno influenzato dalla Supercoppa?

Un turno di Serie A con sole 6 partite. La 20ª Giornata è ‘monca’ a causa della Supercoppa Italia che vede impegnate Inter, Lazio, Napoli e Fiorentina in Arabia Saudita, turno di riposo anche per le rispettive avversarie: Atalanta, Torino, Sassuolo e Bologna. Per chi scenderà in campo sarà una ghiotta occasione di fare punti e magari mettere un po’ di pressione sulle altre che, una volta tornate in Italia, dovranno recuperare.

Pronostici Serie A: l’analisi della 21ª Giornata

Roma-Verona MG 1-3 Casa

Grande attesa per il debutto di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. Qualche malumore in meno dello spogliatoio, al netto di qualche assenza, potrebbe giovare sulle prestazioni della squadra che, visto il poco tempo avuto, continuerà a giocare sui binari di Mourinho. Può arrivare la vittoria contro un Verona in fase di smantellamento? Possibile. Ma ci tuteliamo con un MG 1-3 Casa.

Udinese-Milan X2

Trasferta da non prendere sottogamba per il Milan. L’Udinese sa essere una squadra ostica e se i rossoneri si impantanano in un match fisico, con spazi intasati e pochi sbocchi offensivi, finisce come all’andata in cui a uscire con i 3 punti furono proprio i bianconeri. Un’eventualità che Pioli vorrebbe evitare che ricapiti. L’occasione di prendere punti sulle inseguitrici, seppur solo in via temporanea, non è da snobbare. Scegliamo l’X2.

Frosinone-Cagliari MG 1-3 Casa

Scontro salvezza tra Frosinone e Cagliari, due squadre sono divise da appena un punto. Ciociari in caduta libera: la vittoria manca da 9 giornate, nelle ultime 8 sono arrivate 7 sconfitte e 1 pareggio. Il Cagliari, dopo un inizio difficile, ha ingranato mettendo da parte qualche punto importante per chiamarsi fuori temporaneamente dalla zona retrocessione. In palio punti pesanti. L’attacco del Frosinone da 25 gol in 20 partite e la difesa del Cagliari da 33 gol subiti in 20 partite, ci fanno propendere per il Multi Gol 1-3 Casa.

Empoli-Monza MG 1-3 Ospite

Situazione complicata per l’Empoli che non sembra riuscire a dare segni di risveglio. Cambio in panchina dopo 13 punti raccolti nel girone d’andata con Andreazzoli. L’attacco è spuntato, 11 gol in 20 partite, la difesa è la terza peggiore della Serie A con 35 gol subiti. I toscani affrontano un Monza ben più compatto e che veleggia al centro della classifica. I brianzoli, dopo i 5 schiaffi presi dall’Inter, proveranno a rialzare la testa: Multi Gol 1-3 Ospite.

Salernitana-Genoa GG

Partita con importanti punti salvezza in palio. La Salernitana ha operato qualche cambio interessante in ottica mercato e mira a risalire la classifica prima che sia troppo tardi. Il Genoa, forte dei 22 punti conquistati, ha una situazione di classifica ben più rosea. In 8 delle ultime 10 gare giocate dalle due squadre è uscito il segno GG: aggiorniamo a 9 su 11?.

Lecce-Juventus 2

La Juventus ha l’occasione di superare l’Inter che salterà un turno a causa della Supercoppa. I bianconeri, nella famosa frase di Allegri “guardie e ladri”, potrebbero trasformarsi da inseguitori in inseguiti, seppur solo in via temporanea. Ottenendo 3 punti contro il Lecce, in astinenza di vittorie da 4 giornate, Vlahovic e compagni potrebbero mettere pressione all’Inter in vista del rientro in Italia. E chissà che la lotta in vetta non possa subire uno scossone. I bianconeri punteranno al 2.

Pronostici Serie A, la schedina della 21ª Giornata

