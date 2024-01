Il sogno da realizzare prima di morire, la proposta di Klopp a Eriksson per allenare il Liverpool

CalcioWeb

Nei giorni scorsi il mondo del calcio è rimasto profondamente colpito dalla confessione di Sven-Goran Eriksson. L’ex allenatore svedese, ammirato in Italia alla guida della Lazio scudettata 1999-2000, ha svelato di avere un cancro incurabile. Gli resta poco meno di un anno di vita. Una notizia che rapidamente ha fatto il giro del mondo e ha segnato in maniera importante gli sportivi che lo hanno incrociato in carriera, i tifosi, i calciatori, ma anche chi semplicemente divide con lui la passione per il calcio.

È questo il caso di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, che una volta venuto a conoscenza della sua battaglia contro il cancro e della sua passione per i ‘Reds’ ha deciso di fargli una proposta davvero speciale.

La proposta di Klopp a Eriksson

Jurgen Klopp ha commentato così la notizia: “non lo conosco, purtroppo no. Lo conosco senza conoscerlo, non ci siamo mai incontrati. Sì, è ovviamente una notizia molto commovente quando lo scopri. Ho saputo per la prima volta della sua ammirazione o amore per il Liverpool e che è stato un tifoso per tutta la vita. Ora ho scoperto della partita delle leggende e cose del genere“.

L’allenatore tedesco si è poi rivolto direttamente a Eriksson invitandolo a trascorrere una giornata come allenatore del Liverpool: “l’unica cosa che posso dire è che sei assolutamente il benvenuto a venire qui e puoi sederti nel mio ufficio e fare il mio lavoro per un giorno, se vuoi. Non c’è problema. Averlo qui e mostrargli tutto e come questo meraviglioso club si è sviluppato nel corso degli anni, penso che sia qualcosa che gli diremo sicuramente. Puoi venire e trascorrere delle ore meravigliose qui, ne sono sicuro“, ha concluso.