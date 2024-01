Le proteste giuste e quelle fuori luogo: la spinta di Scamacca è nettissima

CalcioWeb

La 19ª giornata del campionato di Serie A è salita alla ribalta anche e soprattutto per le polemiche arbitrali. Continua il testa a testa tra Juventus e Inter per la vittoria dello scudetto e il distacco è ancora di due punti. Vittoria con il brivido dei nerazzurri, in grado di imporsi con il risultato di 2-1 contro l’Hellas Verona. La partita si sblocca al 13′ con un gol di Lautaro Martinez, al 74′ il pareggio di Henry. Al 93′ è Frattesi a siglare il 2-1, poi l’errore dal dischetto di Henry.

Successo in rimonta della Juventus contro la Salernitana. E’ Maggiore a portare in vantaggio i padroni di casa con un tiro preciso che supera Szczesny. Nel finale i bianconeri trovano il pareggio con Iling, in pieno recupero il colpo di testa vincente di Dusan Vlahovic.

Le polemiche giuste e quelle fuori luogo

In particolar modo la partita tra Inter e Verona è stata condizionata dagli errori arbitrali. In occasione del gol di Frattesi del definitivo 2-1, è passata inosservata una gomitata di Bastoni a Duda, nettissima e con pochi margini di discussione. Si tratta del secondo episodio consecutivo a favore dei nerazzurri dopo la netta spinta di Bisseck su Strootman in occasione del gol del vantaggio dell’Inter contro il Genoa.

Proteste anche della Salernitana nel match contro la Juventus. Sono due gli episodi nel mirino: un presunto fallo di Rugani su Simy prima dell’espulsione di Maggiore e poi per la mancata espulsione di Gatti per un intervento su Legowki considerato pericoloso. Proteste anche della Juventus per due calci di rigore non fischiati.

Sicuramente fuori luogo, invece, le proteste di Gian Piero Gasperini dopo la partita di Serie A tra Roma e Atalanta. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-1 con il calcio di rigore trasformato di Dybala in risposta all’iniziale vantaggio di Koopmeiners. L’allenatore nerazzurro si è presentato ai microfoni dei giornalisti: “il gol annullato a Scamacca lascia dei dubbi”, le parole di Gasperini.

Il riferimento di Gasperini è ad un gol annullato a Scamacca nel secondo tempo, secondo l’arbitro viziato da un fallo dell’attaccante su Zalewski. In questo caso la decisione del direttore di gara è stata giustissima, l’attaccante nerazzurro spinge nettamente l’avversario e prende posizione per colpire di testa. Gli arbitri hanno commesso gravi errori, ma le proteste fuori luogo rischiano di complicare una situazione già delicata.