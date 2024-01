Il rilancio del campionato di Serie C: è boom di spettatori

CalcioWeb

La stagione di calcio entra sempre più nel vivo e anche il campionato di Serie C continua a regalare emozioni. La terza categoria italiana è seguitissima ed i numeri sono incoraggianti in vista del futuro: nei 19 turni del girone di andata, le presenze negli stadi sono aumentate del 40%, passando da 1.059.304 spettatori del 2022-23 agli attuali 1.478.526. E’ quanto rivelato dal Centro studi della Lega Pro.

“È un traguardo straordinario, che ci riempie di orgoglio”: è quanto dichiarato dal presidente della Lega Pro Matteo Marani. “Il boom delle presenze negli stadi è la prova che la maggiore distribuzione delle gare nel weekend non solo non ha penalizzato il botteghino, come qualcuno temeva, ma ha anzi aumentato l’interesse generale”.

“Siamo il campionato della gente, delle 60 piazze distribuite nel Paese, popolare e amato. Ringrazio ognuno dei nostri club per l’impegno che ha messo nel raggiungere questo clamoroso risultato di partecipazione”, conclude Marani.