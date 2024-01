Roma-Atalanta: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Il big match con vista sull’Europa tra Roma e Atalanta chiude il programma della 19ª Giornata di Serie A. Tre punti importanti in palio fra due squadre separate da un solo punto in classifica. Il classico scontro diretto nel quale una vittoria ‘vale doppio’. Vediamo i dettagli del match.

Roma-Atalanta: probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Abraham, Aouar, Kumbulla, Smalling, Ndicka

Atalanta (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere.

All. Gasperini

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Adopo, El Bilal, Hateboer, Lookman, Toloi

Roma-Atalanta: orario

La partita fra Roma e Atalanta, valevole per la 19ª Giornata di Serie A, andrà in scena domenica 7 gennaio, alle ore 20:45, presso lo stadio “Olimpico” di Roma.

Roma-Atalanta: pronostico

Ultima gara della giornata. La Roma ospita l’Atalanta dopo le fatiche di Coppa Italia e le news dirigenziali che confermano l’addio a Tiago Pinto già nel mese di febbraio. I bergamaschi sono in forma: 3 vittorie nelle ultime 5, rotondo successo in Coppa Italia. Le due squadre lottano per un posto in Europa, con ambizioni di Champions League. Sono separate da 1 punto, ne cercano entrambe 3: ci affidiamo al segno gol.

Roma-Atalanta: diretta tv

Roma-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).