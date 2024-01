La Roma rischia la figuraccia, poi ribalta la Cremonese: quarti di Coppa Italia e super derby

CalcioWeb

La Cremonese ‘rischia’ un’altra grandissima impresa in Coppa Italia, poi deve arrendersi alla reazione della Roma nei minuti finali della partita. E’ andato in archivio un altro match degli ottavi di finale e la squadra di Stroppa è stata protagonista di una grandissima prestazione, la differenza di categoria non si è assolutamente vista. La squadra di Mourinho stacca il pass per i quarti di finale e dovrà vedersela contro la Lazio in un derby che preannuncia scintille.

La Roma si schiera con la coppia Belotti-Lukaku, gli ospiti rispondono con Okereke-Zanimacchia. La prima occasione è per Belotti, poi ci prova Pellegrini. Al 27′ Belotti vicinissimo al gol, sulla respinta la traversa di Pellegrini a botta sicura. La Cremonese risponde con Zanimacchia, al 37′ è Tsadjout a siglare il clamoroso 0-1.

Nella ripresa Mourinho si gioca le carte Dybala, Zalewski e Azmoun. I cambi non sembrano portare i frutti sperati e la Roma non punge. Palo di El Shaarawy, poi altre occasioni ma senza fortuna. Al 77′ i padroni di casa trovano il pareggio con Lukaku, servito da un ottimo Azmoun. Al’83’ Spinazzola si procura un calcio di rigore, dal dischetto non sbaglia Paulo Dybala. Finisce 2-1, giallorossi ai quarti.