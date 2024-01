Roma-Cremonese: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Roma e Cremonese si affrontano nel penultimo match degli ottavi di finale di Coppa Italia. Il rendimento della squadra di Mourinho è sempre più altalenante e la situazione di classifica in Serie A è molto deludente. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta contro la Juventus con il punteggio di 1-0 e attualmente occupano addirittura la settima posizione. La Cremonese è concentrata sul campionato di Serie B e punta la promozione in massima categoria.

Roma-Cremonese: probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Cherubini, Kristensen, Pagano, Pisilli, Zalewski, Spinazzola, Renato Sanches, Belotti, Azmoun. Indisponibili: Abraham, Aouar, Kumbulla, Mancini, Ndicka, Smalling.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Tuia, Bianchetti; Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Majer, Quagliata; Okereke, Ciofani. Allenatore: Stroppa.

A disposizione: Brahja, Saro, Ravanelli, Sernicola, Rocchetti, Lochoshvili, Valzania, Abrego, Sekulov, Afena-Gyan, Vazquez, Tsadjout, Coda, Zanimacchia. Indisponibili: Brambilla, Buonaiuto, Pickel, Sarr.

Roma-Cremonese: orario

Roma-Cremonese, partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, andrà in scena mercoledì 3 gennaio, alle ore 21:00 allo stadio Olimpico.

Roma-Cremonese: pronostico

Una categoria di differenza, ma la Coppa Italia è in grado di regalare sorprese. La Cremonese non è nuova ad imprese e la squadra di Mourinho non dovrà sottovalutare l’impegno: Over.

Roma Cremonese: la diretta tv

La partita tra Roma e Cremonese sarà visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5. La diretta streaming sarà disponibile su Mediaset Infinity.