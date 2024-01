Roma, l’interpretazione sbagliata dello sguardo di Dybala all’abbraccio Juve

CalcioWeb

La 18ª giornata del campionato di Serie A si è conclusa con il botto e con il successo della Juventus contro la Roma. La gara è stata nel complesso equilibrata e ha confermato la forza della squadra di Massimiliano Allegri, sempre più in corsa per la vittoria dello scudetto e adesso a -2 dalla capolista Inter. Un gol di Rabiot nel secondo tempo ha sbloccato una partita nel complesso equilibrata, poi la solita fase difensiva della squadra di Massimiliano Allegri ha bloccato ogni tentativo dei giallorossi.

La coppia formata da Dybala e Lukaku non ha trovato la via del gol e in particolar modo la prestazione del grande ex è stata motivo di dibattito. L’argentino non ha bisogno di presentazioni dal punto di vista tecnico ma continua a fare i conti con i problemi fisici e infortuni.

Il VIDEO virale sui social

L’addio al club bianconero è probabilmente una ferita ancora aperta e un video della partita contro i bianconeri è diventato virale sui social. Un video girato dagli spalti prima del calcio d’inizio del secondo tempo regala un’istantanea suggestiva e probabilmente un’interpretazione sbagliata. Da una parte, Dybala da solo sul pallone in attesa del fischio dell’arbitro. Dall’altra parte, i calciatori della Juventus raccolti in un abbraccio collettivo. L’argentino rivolge uno sguardo ai suoi ex compagni ed il gesto è stato interpretato come un segno di nostalgia.

L’interpretazione è molto forzata. Dybala ha probabilmente lasciato un pezzo di cuore a Torino, ma adesso è esclusivamente concentrato sulla nuova esperienza con la maglia della Roma. Dybala è sempre più al centro del progetto giallorosso, si sente legato ai tifosi, è apprezzato dall’allenatore ed è un punto di riferimento per i compagni. Nostalgia della Juventus? No, forse delusione.