Roma, com’è che anche la moglie di De Rossi tifa… Mourinho? | FOTO

CalcioWeb

Periodo di grandi cambiamenti a Roma. La transizione da Mourinho a De Rossi è iniziata nel migliore dei modi in campo, grazie alla vittoria per 2-1 sul Verona, ma il cuore dei tifosi resta comunque diviso. Tanto in città quanto all’Olimpico sono state molte le manifestazioni di affetto per lo ‘Special One’ che, nonostante gli ultimi risultati, ha lasciato un bel ricordo nei tifosi giallorossi.

Allo stadio, mentre si celebrava la prima di De Rossi da allenatore, gran parte del pubblico salutava anche l’addio di Mourinho. Una doppia celebrazione che ha confuso più di qualcuno. Anche una tifosa speciale.

La gaffe social della moglie di De Rossi: lo striscione è pro Mourinho

Sarah Felberbaum, moglie di Daniele De Rossi, era ovviamente presente allo stadio Olimpico per la prima da allenatore del marito. Un momento molto emozionante che l’attrice ha documentato attraverso i suoi profili social. L’attrice ha postato la foto dello striscione della Curva Sud: “ci sono ricordi che non hanno contratti: le corse e i sorrisi che ci hai regalato. Tutte le volte che ti sei schierato… per il tuo romanismo sarai sempre rispettato. Grazie mister!“.

Il ‘mister’ in questione è però Josè Mourinho e non Daniele De Rossi. La Felberbaum, riconosciuto l’errore, ha poi postato una nuova foto relativa allo striscione che i tifosi hanno affisso sotto casa scrivendo: “questo è quello giusto” con tanto di emoji che ride.