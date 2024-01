Roma, scelto il capro espiatorio: Tiago Pinto lascia il ruolo di ds

CalcioWeb

Aria di rivoluzione in casa Roma, quantomeno dal punto di vista della squadra mercato. All’indomani della rocambolesca vittoria, maturata con due reti nel finale, della sfida di Coppa Italia contro la Cremonese (squadra di Serie B, in vantaggio fino al 77′), arriva un’importante novità in ambito societario: Tiago Pinto lascia il ruolo di direttore sportivo.

L’addio di Tiago Pinto: le difficoltà della Roma

Il portoghese curerà gli acquisti del mercato di gennaio e lascerà il suo posto dal prossimo 1 febbraio. Come uomo che ha il compito di ‘costruire la squadra’, Tiago Pinto paga le difficoltà di questa prima parte di stagione della Roma attualmente 7ª, a -1 dalla Conference League, -3 dall’Europa League e -5 dalla zona Champions League, gap tutt’altro che incolmabili, ma con alle spalle il Napoli appaiato a quota 28 e la Lazio con un punto in meno: in caso di nuovo passo falso i giallorossi si ritroverebbero al 9° posto con il 3° monte ingaggi della Serie A.