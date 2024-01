Roma, Smalling torna a parlare dopo l’esonero di Mourinho: la lettera

CalcioWeb

Sono ore caldissime in casa Roma dopo l’esonero di José Mourinho e l’arrivo in panchina di Daniele De Rossi. La squadra è in grado di reagire e il difensore Chris Smalling si candida ad una seconda parte di stagione da protagonista. “Vorrei anzitutto mettere in chiaro che non ho mai né chiesto né contemplato l’idea di lasciare questo grande club”, si legge in un post sui propri social.

“Gli ultimi mesi sono stati i più frustranti della mia carriera. Ci sono cose nel calcio come nella vita che possiamo controllare, e altre che invece sfuggono al nostro controllo. Questo infortunio appartiene alla seconda categoria. L’impegno e la lealtà verso il club non è mai vacillato“.

E poi ancora: “i mei compagni vengono e verranno sempre davanti a tutto, ma la priorità assoluta dello staff medico è di garantire che io possa dare un contributo significativo nella seconda parte di questa stagione e in quelle a venire”.

Sulle accuse di aver rifiutato alcune cure per la tendinite. “Mi sono mostrato aperto verso qualsiasi tipo di soluzione. Avendo escluso ogni esperto consultato il ricorso all’intervento chirurgico, non mi resta che confidare nelle competenze di chi segue la mia riabilitazione, la quale, al contrario di quello che si crede, comprende, eccome, antidolorifici”.

Infine i ringraziamenti: “grazie a José e al suo staff per il sostegno e benvenuto Daniele. Forza Roma”.