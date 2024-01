Roma-Verona: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Si gioca la 21ª giornata del campionato di Serie A e il turno si apre con una sfida di grandissimo interesse: Roma-Verona. E’ altissima l’attesa per la prima in panchina di Daniele De Rossi dopo l’esonero di José Mourinho e l’ex centrocampista sembra avere le idee abbastanza chiare per risollevare la situazione. Di fronte l’Hellas, una squadra in lotta per evitare la retrocessione e reduce dalla vittoria nello scontro salvezza contro l’Empoli.

Roma-Verona: probabili formazioni

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Llorente, Huijsen, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.

Squalificati: Cristante, Mancini | Indisponibili: Abraham, Aouar, Azmoun, Mancini, Ndicka, Renato Sanches, Smalling

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Amione; Folorunsho, Serdar, Suslov; Mboula, Djuric, Saponara.

Squalificati: Coppola, Duda, Lazovic | Indisponibili: nessuno

Roma-Verona: l’orario

La partita fra Roma e Verona, valevole per la 21ª Giornata di Serie A, è in programma sabato 20 gennaio, alle ore 18:00, allo stadio Olimpico.

Roma-Verona: il pronostico

Grande attesa per il debutto di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. Qualche malumore in meno dello spogliatoio, al netto di qualche assenza, potrebbe giovare sulle prestazioni della squadra che, visto il poco tempo avuto, continuerà a giocare sui binari di Mourinho. Può arrivare la vittoria contro un Verona in fase di smantellamento? Possibile. Ma ci tuteliamo con un MG 1-3 Casa.

Roma-Verona: la diretta tv

Roma-Verona sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).