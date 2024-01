Salernitana-Genoa, gol storico di Martegani: il motivo

CalcioWeb

Salernitana e Genoa sono in campo per la 21ª giornata del campionato di Serie A in un vero e proprio scontro per evitare la retrocessione. La squadra di Filippo Inzaghi è in grande ripresa ed è tornata pienamente in corsa per la salvezza.

La Salernitana passa subito in vantaggio: Martegani sfrutta una bella azione di squadra e sigla l’1-0. Si tratta di un gol storico: è il gol più veloce per un calciatore della Salernitana in Serie A dalla rete di Renzo Merlin al 1′ minuto nel match contro il Milan del 6 giugno 1948. Poi il pareggio ospite con Retegui.