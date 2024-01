Salernitana-Genoa: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Non solo Frosinone-Cagliari, si gioca un altro importante scontro per la salvezza nella 21ª giornata del campionato di Serie A: di fronte Salernitana e Genoa. La squadra di Filippo Inzaghi è pienamente in corsa per mantenere la categoria ed è reduce dalle sfortunate sconfitte contro Juventus e Napoli. La compagine di Alberto Gilardino è stata protagonista di una prima parte positiva e nell’ultima partita ha pareggiato contro il Torino.

Probabili formazioni Salernitana-Genoa

SALERNITANA (3-4-3): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Lovato; Sambia, Maggiore, Legowski, Bradaric; Candreva, Simy, Tchaouna.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Cabral, Coulibaly, Dia, Gyomber, Kastanos, Pirola

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Malinovskyi, Martin; Gudmundsson, Retegui.

Squalificati: De Winter | Indisponibili: Ekuban, Puscas, Thorsby

Orario Salernitana-Genoa

La partita fra Salernitana e Genoa, valida per la 21ª Giornata di Serie A, si terrà alle ore 18:00 di domenica 21 gennaio, presso lo stadio Arechi di Salerno.

Pronostico Salernitana-Genoa

Partita con importanti punti salvezza in palio. La Salernitana ha operato qualche cambio interessante in ottica mercato e mira a risalire la classifica prima che sia troppo tardi. Il Genoa, forte dei 22 punti conquistati, ha una situazione di classifica ben più rosea. In 8 delle ultime 10 gare giocate dalle due squadre è uscito il segno GG: aggiorniamo a 9 su 11?.

Diretta tv Salernitana-Genoa

Salernitana-Genoa sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).