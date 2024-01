Salernitana-Juventus: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Si sono affrontate in Coppa Italia con un netto 6-1 in favore della Juventus a metà settimana, nel weekend si torna in campo a parti invertite. La Salernitana ha voglia di riscatto, i bianconeri vogliono bissare il successo e continuare l’inseguimento all’Inter. Vediamo i dettagli del match.

Salernitana-Juventus: probabili formazioni

Salernitana (4-3-3): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Bradaric; Maggiore, Bohinen, Legowski; Candreva, Ikwuemesi, Tchaouna.

All. F. Inzaghi

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Cabral, Coulibaly, Dia, Kastanos, Ochoa, Pirola

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Nicolussi, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

All. Allegri

Squalificati: Locatelli, Fagioli, Pogba | Indisponibili: Alex Sandro, Kean

Salernitana-Juventus: orario

La partita tra Salernitana e Juventus, valida per la 19ª Giornata di Serie A, si disputerà alle ore 18:00 di domenica 7 gennaio, presso lo stadio “Arechi” si Salerno.

Salernitana-Juventus: pronostico

In Coppa Italia non c’è stata storia, netto 6-1 per i bianconeri. Secondo ‘set’ in campionato, a campi invertiti, con grande voglia di rivalsa da parte dei campani. La Juventus è in forma e vuole restare in scia dell’Inter, la Salernitana, nonostante abbia fatto riposare diversi titolari per la gara di campionato, resta pur sempre l’ultima in classifica. Ci tuteliamo con una doppia chance: X2 + Under 4.5.

Salernitana-Juventus: diretta tv

Salernitana-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).