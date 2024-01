Salernitana-Roma: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

La 22ª giornata del campionato di Serie A si chiude con l’interessante sfida tra Salernitana e Roma. L’arrivo in panchina di Daniele De Rossi ha permesso ai giallorossi di cambiare passo e il successo all’esordio contro l’Hellas Verona apre interessanti prospettive per la zona Champions League. La compagine di Filippo Inzaghi occupa l’ultima posizione, la situazione di classifica è pericolosa ed è reduce dalla pesante sconfitta nello scontro salvezza contro il Genoa.

Le probabili formazioni di Salernitana-Roma

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Lovato, Gyomber, Bradaric; Martegani, Maggiore, Basic; Tchaouna, Candreva; Simy.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Cabral, Coulibaly, Dia, Pirola

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Zalewski; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Squalificati: Paredes | Indisponibili: Abraham, Azmoun, Huijsen, Ndicka, Renato Sanches, Smalling, Spinazzola

Il pronostico di Salernitana-Roma

L’arrivo in panchina di Daniele De Rossi ha riportato grande entusiasmo in casa giallorossa e la vittoria contro l’Hellas Verona ha aperto nuove prospettive interessanti. La Salernitana è ultima e la difesa fa acqua da tutte le parti. Pronostico: MG 1-3 Ospite.

L’orario di Salernitana-Roma

La partita fra Salernitana e Roma, valida per la 22ª Giornata di Serie A, si giocherà lunedì 29 gennaio, alle ore 20:45, presso lo stadio Arechi di Salerno.

La diretta tv di Salernitana-Roma

Salernitana-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).