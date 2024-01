Roma, la cura De Rossi funziona: battuta la Salernitana, giallorossi a -1 dalla Champions | CLASSIFICA

CalcioWeb

A volte un netto cambiamento è proprio quello che ci vuole. E per cambiare serve coraggio. Daniele De Rossi, la sua carriera lo dimostra, di coraggio ne ha sempre avuto da vendere. E la cura DDR a Roma, per ora, funziona. Chiaro, sono solo due partite. Sì, contro Verona e Salernitana, non proprio le due squadre più temibili del campionato. Ma intanto la Roma non raccoglieva 6 punti in 2 partite consecutive dal 3 dicembre, 13ª e 14ª Giornata di Serie A, successi consecutivi con Udinese e Sassuolo: quasi 2 mesi, 8 giornate complessive.

Per questo la vittoria di questa sera per 1-2 contro la Salernitana, così come il successo sul Verona del turno precedente, non sono da sottovalutare. E mentre le altre squadre frenano tutte, la Roma mette la freccia per un maxi sorpasso: staccate Napoli, Bologna, Lazio e Fiorentina. Le reti di Dybala e Pellegrini (di Kastanos il gol della Salernitana) valgono il 5° posto a quota 35, 1 punto in meno dalla zona Champions.

Classifica Serie A

Inter 54

Juventus 53

Milan 46

Atalanta 36

Roma 35

Fiorentina 34

Lazio 34

Bologna 33

Napoli 32

Torino 31

Genoa 28

Monza 28

Frosinone 23

Lecce 21

Sassuolo 19

Verona 18

Udinese 18

Cagliari 18

Empoli 17

Salernitana 12