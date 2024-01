La salvezza vale quanto lo scudetto: le piccole non meritano questo trattamento

CalcioWeb

La 19ª giornata del campionato di Serie A è destinata a portare tantissime polemiche ed il solito motivo di discussione riguarda le polemiche arbitrali. L’ultima giornata ha confermato il duello tra Inter e Juventus per la corsa allo scudetto, protagoniste delle vittorie contro Hellas Verona e Salernitana.

Le ultime giornate di Serie A hanno scatenato numerose proteste legate agli episodi arbitrali, con molte critiche che si sono concentrate sulle decisioni favorevoli all’Inter. In particolare, ci sono stati due episodi che hanno suscitato discussioni accese tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Gli ultimi episodi arbitrali

Il primo episodio controverso coinvolge la partita contro il Genoa con riferimento alla mancata assegnazione di un fallo per una spinta di Bisseck in occasione del gol dei nerazzurri. Il secondo episodio critico riguarda la partita contro il Verona: Bastoni è stato autore di un fallo nettissimo in occasione del gol del 2-1 di Frattesi, arbitro e Var non hanno clamorosamente sanzionato l’irregolarità.

Altri due episodi si sono verificati nell’ultima partita della Juventus contro la Salernitana. La squadra di Filippo Inzaghi ha protestato moltissimo per le decisioni arbitrali. In primo luogo per un fallo non fischiato su Simy poco prima dell’espulsione di Maggiore e poi per un mancato cartellino rosso al difensore Gatti per un intervento pericoloso su Legowski. Almeno nella prima occasione le proteste dei padroni di casa sembrano giustificate.

Tutte le squadre di Serie A, anche le piccole, meritano un trattamento giusto da parte degli arbitri. Si parla tanto di sudditanza psicologica in Serie A (non ci sembra questo il caso) e gli errori iniziano a diventare tanti, gravi e rischiano di condizionare la stagione anche delle squadre in lotta per evitare la retrocessione. I casi più eclatanti delle ultime partite sono stati contro Verona e Genoa, dubbi anche sugli episodi contro la Salernitana. Anche le piccole meritano rispetto, la salvezza vale quanto lo scudetto.