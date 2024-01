Cagliari-Torino: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Inizia oggi la 22ª giornata di Serie A. Cagliari e Torino aprono le danze di questo nuovo weekend di calcio, in una sfida importante anche per la zona retrocessione, durante la quale non mancheranno le emozioni per gli omaggi a Gigi Riva.

Probabili formazioni Cagliari-Torino

Cagliari (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi; Makombou, Prati, Sulemana; Nandez, Viola; Petagna. All. Ranieri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Luvumbo, Mancosu, Oristanio, Rog, Shomurodov

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabruia. All.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Karamoh, Schuurs, Zima, Djidji, Ilic, Soppy, Radonijc

Orario Cagliari-Torino

La sfida tra Cagliari e Torino si disputerà oggi, 26 gennaio 2024, alle 20.45 all’Unipol Domus di Cagliari.

Pronostico Cagliari-Torino

Il Torino è più forte tecnicamente, il Cagliari è una squadra insidiosa in casa ed è alla disperata ricerca di punti salvezza dopo la sconfitta contro il Frosinone. La sfida è aperta ad ogni risultato, più probabile il pronostico MG 1-3 ospite.

Diretta Tv Cagliari-Torino

La partita di questa sera tra Cagliari e Torino sarà visibile in diretta su Sky e su Dazn, a partire dalle 20.30.