Serie A, partite rinviate per la Supercoppa: date e orari dei recuperi

Il nuovo format della Supercoppa Italiana ha influito in maniera importante sulla 21ª Giornata di Serie A. Impegnate a Riad 4 squadre italiane con le rispettive 4 avversarie del campionato che osserveranno un turno di riposo. In Arabia Saudita sono volate: il Napoli Campione d’Italia e la Lazio seconda in classifica; l’Inter vincitrice della Coppa Italia e la Fiorentina finalista perdente.

Il weekend di Serie A osserverà un programma ristretto rispetto al solito con 4 gare in meno. Vediamo date e orari dei recuperi delle partite che non si giocheranno.

Date e orari dei recuperi delle partite di Serie A rinviate per la Supercoppa Italiana

La Fiorentina, prima eliminata dalla competizione con un netto 3-0 dal Napoli, recupererà il ‘Derby dell’Appennino’ contro il Bologna mercoledì 14 febbraio, alle ore 19:00.

La Lazio, eliminata anch’essa con il punteggio per 3-0 dall’Inter, dovrà recuperare la gara in trasferta a Torino che è stata calendarizzata per giovedì 22 febbraio alle ore 20:45.

Il Napoli sarà, invece, ospite del Sassuolo mercoledì 28 febbraio alle ore 18:00, presso il “Mapei Stadium” di Reggio Emilia.

L’Inter è attesa da un big match a tinte nerazzurre: Lautaro Martinez e compagni affronteranno l’Atalanta, a San Siro, mercoledì 28 febbraio alle ore 20:45, 8 giorni dopo la gara d’andata di Champions League contro l’Atletico Madrid.