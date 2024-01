Serie A, probabili formazioni 20ª Giornata: titolari e sorprese delle 20 squadre

CalcioWeb

Archiviato il girone d’andata e le fatiche della Coppa Italia, la Serie A torna in campo per la 20ª Giornata, la prima del girone di ritorno. In vetta è sempre duello Inter-Juventus: i nerazzurri a +2 sono ospiti del Monza, i bianconeri giocano eccezionalmente di martedì contro il Sassuolo. Il Milan ospita la Roma in un big match che può mettere a serio rischio chi tra Pioli e Mourinho uscirà sconfitto.

Punti importanti in zona Europa per Lazio, Fiorentina e Atalanta, impegnate in casa contro Lecce, Udinese e Frosinone, mentre il Bologna gioca in trasferta a Cagliari. Il Napoli spera di raccogliere i frutti della settimana di ritiro nel derby campano contro la Salernitana. Scontro a metà classifica fra Genoa e Torino, punti salvezza in palio in Verona-Empoli. Vediamo le scelte di formazione degli allenatori delle 20 squadre di Serie A.

Serie A, le probabili formazioni della 20ª Giornata