Serie A, probabili formazioni 22ª giornata: due big match ‘da paura’

La 22ª giornata del campionato di Serie A è pronta a regalare spettacolo per le zone alte e basse della classifica. Nella prima sfida in campo Cagliari e Torino nel ricordo di Gigi Riva, morto all’età di 79 anni. Sabato scoppiettante con tre partite molto interessanti: Atalanta-Udinese, Juventus-Empoli e Milan-Bologna. I bianconeri guidano la classifica, i rossoneri sono rientrati pienamente in corsa anche per il primo posto.

Domenica il lunch match tra Genoa e Lecce, due squadre alla ricerca di punti per evitare la retrocessione. Alle 15:00 due partite da ‘brividi’: Monza-Sassuolo e Verona-Frosinone. Alle 18:00 il primo dei due big match: all’Olimpico si sfidano Lazio e Napoli per la corsa Champions League. In serata l’insidiosa trasferta dell’Inter sul campo della Fiorentina. Chiude Salernitana-Roma, lunedì alle 20:45.

Le probabili formazioni della 22ª Giornata in Serie A