Serie A, che caos: rischio penalizzazione in classifica e il precedente della Juve

CalcioWeb

Il mondo del calcio italiano continua a fare i conti con continui scandali fuori dal campo: dopo il caso della Juventus è pronta a scoppiare un’altra bomba in Serie A ancora sul caso delle plusvalenze fittizie. Venerdì 19 gennaio i magistrati della Procura di Roma hanno chiuso l’indagine sul presidente Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli.

Il riferimento è all’operazione con il Lille per l’acquisto di Victor Osimhen, passato in azzurro per 71,2 milioni di euro più quattro calciatori valutati 20 milioni di euro. Il rischio è quello di un processo penale con l’accusa di falso in bilancio per De Laurentiis e il Napoli per responsabilità diretta.

Cosa rischia il Napoli

Il Napoli rischia anche una penalizzazione in classifica. Il Procuratore Federale Chiné ha un mese di tempo per individuare nuovi elementi e riaprire il procedimento sportivo nei confronti del club azzurro. Secondo ‘La Stampa’ il pericolo è di una penalizzazione in classifica, ma inferiore rispetto a quella subita dalla Juventus nella scorsa stagione (10 punti). Il motivo? Al Napoli è contestata una sola operazione contro un vero e proprio ‘sistema’ messo in atto dal club bianconero. Soprattutto la zona Europa (Champions o Europa League) potrebbe ribaltarsi.