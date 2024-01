Serie A, gli squalificati: fermato Mourinho, due assenze in casa Juventus

CalcioWeb

Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatori squalificati dopo la 19ª giornata del campionato di Serie A. Continua il duello per lo scudetto Inter-Juventus e il distacco è sempre di due punti. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria all’ultimo respiro contro il Verona tra mille polemiche per il gol convalidato a Frattesi. Colpo a Salerno della squadra di Allegri.

Vittoria in trasferta del Milan contro l’Empoli di Andreazzoli, passi falsi di Fiorentina e Bologna (sconfitta contro il Sassuolo e pareggio contro il Genoa). Bella vittoria della Lazio, blitz del Monza e in zona retrocessione pareggio tra Lecce e Cagliari, 1-1 anche in Roma-Atalanta.

Gli squalificati in Serie A

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 gennaio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 21° ed al 24° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco numerosi fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara in due occasioni per complessivi tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo tempo, indirizzato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ad alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ad alcuni bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del secondo tempo.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

LAZOVIC Darko (Hellas Verona): per avere, al 50° del secondo tempo, contestato in modo plateale e irriguardoso l’operato arbitrale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FRATTALI Pierluigi (Frosinone): per avere, al 30° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, criticato in modo irrispettoso una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

MAGGIORE Giulio (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MAZZOCCHI Pasquale (Napoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GATTI Federico (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MC KENNIE Weston James Ea (Juventus): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

ZIRKZEE Joshua Orobosa (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

DOS SANTOS MOURINHO José (Roma): ammonizione (Terza sanzione); per avere, al 49° del secondo tempo, contestato con platealità l’operato arbitrale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NENCI Massimo (Lazio): per avere, al 24° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina. contestato platealmente l’operato arbitrale.

e) PREPARATORI ATLETICI

NON ESPULSI

SQUALIFICA A TUTTO IL 11 FEBBRAIO 2024

LAURINO Vincenzo (Salernitana): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, pur non essendo inserito in distinta, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara e contestato, rivolgendo una critica irrispettosa, l’operato arbitrale; successivamente seguiva l’Arbitro nel tunnel che adduce agli spogliatoi cercando ripetutamente il contatto fisico che non avveniva solo per l’intervento di alcuni dirigenti della propria squadra.