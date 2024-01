Serie A, gli squalificati dopo la 22ª giornata: out 6 calciatori

CalcioWeb

Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatori squalificati dopo la 22ª giornata del campionato di Serie A. Tre punti importantissimi dell’Inter al Franchi contro la Fiorentina grazie ad un gol del solito Lautaro Martinez. Passo falso della Juventus, fermata sull’1-1 dal sorprendente Empoli di Davide Nicola.

Solo un pareggio anche per il Milan nel match di San Siro contro il Bologna. La Roma si avvicina alla zona Champions League dopo il successo in trasferta contro la Salernitana, scialbo 0-0 nello scontro Champions League tra Lazio e Napoli. In zona salvezza vittoria importante del Genoa contro il Lecce.

Gli squalificati in Serie A

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 30 gennaio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria e, per avere lanciato un fumogeno e due bottigliette in plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 31° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MILIK Arkadiusz (Juventus): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BUONGIORNO Alessandro (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CATALDI Danilo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DE SOUZA Matheus Henrique (Sassuolo): per comportamento scorrettto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

IKONE‘ Nanitamo Jonath (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RAMADANI Ylber (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

MOTTA Thiago (Bologna): per avere, al 40° del primo tempo, contestato platealmente e reiteratamente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BACCI Cristiano (Udinese): per avere, al 31° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

AVALLONE Salvatore (Salernitana): per avere, al 42° del secondo tempo, contestato platealmente e reiteratamente una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara una critica irrispettosa, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

e) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COLINET Simon (Bologna): per avere, al 43° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del Quarto Ufficiale dopo l’esecuzione di un calcio di rigore da parte della squadra avversaria.