Serie A, gli squalificati: assenze pesantissime per Inter, Lazio e Napoli

Il giudice sportivo ha comunicato l’elenco dei calciatori squalificati dopo la 20ª giornata del campionato di Serie A. Colpo grosso dell’Inter sul campo del Monza (1-5), poi la risposta della Juventus davanti al pubblico amico contro il Sassuolo (3-0). Non si ferma il Milan e la Roma è sempre più in crisi dopo il risultato di 3-1.

Vittoria con il minimo sforzo della Lazio contro il Lecce e tre punti in rimonta del Napoli contro la Salernitana. In zona salvezza tre punti di Cagliari (contro il Bologna) e Verona (contro l’Empoli). L’Atalanta rifila 5 gol al Frosinone.

Gli squalificati in Serie A

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 17 gennaio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FIORENTINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del primo tempo.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del primo tempo.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 12° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DUDA Ondrej (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIRINDELLI Samuele (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CAJUSTE Jens-lys Michel (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CALHANOGLU Hakan (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CANCELLIERI Matteo (Empoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

COPPOLA Diego (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CRISTANTE Bryan (Roma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

DE WINTER Koni (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

IMMOBILE Ciro (Lazio): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

KVARATSKHELIA Khvicha (Napoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

MANCINI Gianluca (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

POSCH Stefan (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZACCAGNI Mattia (Lazio): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BENETTI Paolo (Cagliari): per avere, al termine del primo tempo, uscendo dal recinto di giuoco rivolto espressioni irriguardose agli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PALLADINO Raffaele (Monza): per avere, al 14° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato in modo irrispettoso l’operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

d) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DAINELLI Dario (Genoa): per avere, al 45° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.