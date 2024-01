Maignan fa i nomi! Sfogo dopo i cori razzisti: la lista dei complici, parole durissime

CalcioWeb

Il giorno dopo di Udinese-Milan porta con sè la vergogna, la riflessione su quanto accaduto e, c’era da aspettarselo, anche lo sfogo del diretto interessato. Dopo i cori razzisti subiti nel primo tempo della partita di ieri, Mike Maignan era intervenuto nel post gara per commentare l’accaduto.

Quest’oggi, a mente fredda, ancora ferito per quanto successo, il portiere del Milan si è sfogato su Instagram con un duro post nel quale non ha risparmiato attacchi diretti ai ‘complici’ di quei tifosi che lo hanno bersagliato con cori razzisti.

Cori razzisti in Udinese-Milan: lo sfogo social di Maignan

“Non è il giocatore che è stato attaccato. Questo è l’uomo. Lui è il padre di famiglia. Non è la prima volta che mi succede. E non sono il primo a cui questo succede. Abbiamo fatto annunci, campagne pubblicitarie, protocolli e non è cambiato nulla.

Oggi è un intero sistema che deve assumersi la responsabilità:

Gli autori di questi atti, perchè è facile agire in gruppo, nell’anonimato di una tribuna

Gli spettatori che erano sugli spalti, che hanno visto tutto, che hanno sentito tutto, ma hanno scelto di tacere, siete complici

L’Udinese che parlava solo di interruzione della partita, come se niente fosse, complice anche lei

Le autorità e il procuratore, con tutto quello che sta succedendo, se non faranno nulla, SARETE COMPLICI ANCHE VOI

L’ho detto prima e lo ripeto ancora: non sono una VITTIMA. E voglio dire grazie alla mia società AC Milan, ai miei compagni, all’arbitro, ai giocatori dell’Udinese e a tutti quelli che mi hanno inviato messaggi, chiamato, supportato in privato e pubblico. Non riesco a rispondere a tutti ma vi vedo e siamo INSIEME.

È una lotta dura, ci vorrà tempo e coraggio. Ma è una lotta che vinceremo“.