Shock dall’Argentina: “Lavezzi in ospedale per overdose”. Interviene il figlio

Dall’Argentina continuano ad arrivare notizie shock in merito alle condizioni di Ezequiel Lavezzi, ex calciatore di Napoli, PSG e della Nazionale Albiceleste. Lo scorso 20 dicembre era circolata la notizia di un suo ricovero con un taglio all’addome e una clavicola fratturata: inizialmente si era parlato di una lite familiare e un accoltellamento, successivamente di una caduta accidentale.

Nelle ultime ore, i media argentini hanno diffuso un’altra notizia riguardante un secondo ricovero di Lavezzi, questa volta per overdose.

Dall’Argentina: Lavezzi ricoverato per overdose

Secondo il giornalista Luis Ventura “Lavezzi è stato ricoverato all’ospedale Zabala (a Buenos Aires, ndr) e si trova al terzo piano in terapia intensiva. Solo la sua fidanzata è presente in questo momento. Un quadro che costringe la famiglia e le persone più vicine al Pocho a prendere dei provvedimenti su come deve vivere e come deve essere controllato“.

La smentita del figlio di Lavezzi

Tomas, figlio di Lavezzi, è intervenuto su Instagram a fare chiarezza sulla vicenda: “mio padre sta bene ed è in cura, smettetela di inventare cose che non sono vere. Non è andato in overdose o niente di quello che dicono“. Come nel caso del primo ricovero, resta un alone di mistero sulla vicenda.