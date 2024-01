Sorrentino a tutto campo: il rigore parato a Ronaldo e il caos alla Roma

CalcioWeb

Stefano Sorrentino è stato un ex portiere italiano e la sua carriera è stata caratterizzata da buone stagioni. Uno dei punti più alti è stato raggiunto con il rigore parato a Cristiano Ronaldo e proprio l’ex estremo difensore ha ricordato quell’episodio.

“E’ chiaro che quello che la gente ricorda di più è l’episodio con Cristiano Ronaldo, perché quando hai la fortuna di riuscire a parare il rigore al giocatore più forte del mondo la cosa sicuramente fa notizia. Peccato che poi la partita sia finita 3-0 per loro… quindi personalmente a parte il curriculum e la soddisfazione personale quella parata non mi ha portato nulla. Ma a distanza di cinque anni sono ancora il terzo portiere in classifica tra quelli che hanno parato più rigori”, le parole all’Adnkronos.

“Lui come di consueto ha calciato molto forte, ma io avevo pensato che in quell’occasione potesse cambiare lato rispetto al suo solito. Ho avuto la fortuna che la palla era a mezza altezza, che è l’altezza migliore per poter parlare un calcio di rigore e sono partito prima: molto probabilmente con la regola di adesso che bisogna tenere almeno un piede sulla riga di porta sarebbe stato da ripetere”.

Adesso CR7 gioca in Arabia Saudita: “sono stato uno dei primi italiani ad andare a giocare all’estero 18 anni fa, quindi sono sempre uno molto aperto alle avventure all’estero, a giocare fuori: mi ha formato molto come uomo e come giocatore. Penso che il livello con tutti i campioni che ci sono adesso in Arabia è un livello alto, stanno investendo tanto sulle strutture, su tutto quanto perché poi ci sono i Mondiali in prospettiva. Sia la Supercoppa italiana sia quella spagnola si giocano lì: è una nuova frontiera dove tanti campioni stanno andando ed è giusto che chi se la sente, chi è pronto, ci vada”.

Sulla Supercoppa italiana: “chiaro che l’Inter, quella vista ieri sera, è veramente forte, e sta migliorando settimana dopo settimana. Ma il Napoli, con questo nuovo modulo, l’altra sera ha stupito un po’ tutti e ha dimostrato di essere più attenta, di subire meno e di ripartire perché ha giocatori con gamba. Se il Napoli farà una partita attenta come quella che ha fatto l’altra sera contro la Fiorentina, per l’Inter non sarà facile riuscire a trovare degli spazi per potergli permettere di passare in vantaggio. In ogni caso vedo più Inter, tutto dipende se riesce a far gol subito o no, perché in quel caso l’atteggiamento del Napoli deve cambiare”, continua Sorrentino.

Infine il caso alla Roma: “mi ha stupito molto l’esonero di Mourinho. E’ vero che la Roma non stava rendendo quanto tutti noi ci potevamo aspettare, però è anche vero che con l’arrivo di Mou la Roma comunque ha fatto due finali una l’ha vinta, se l’è sempre giocata con tutti e ha fatto sempre sold out allo stadio. Ci siamo sentiti con Daniele De Rossi oggi e gli auguro tutto il bene possibile. Ha una grandissima opportunità, purtroppo viene da un’esperienza non felice alla Spal, però questa, è l’occasione della vita, è giusto che la sfrutti e e sono convinto che farà bene, di questo ne sono sicuro”.

Sul mercato: “è chiaro che c’è il mercato aperto a gennaio, quindi tutto può succedere. Forse la prossima sorpresa verrà da lì”.