Fenomeno Soulé: punizione pazzesca contro il Cagliari | VIDEO

Frosinone e Cagliari sono in campo per la 21ª giornata del campionato di Serie A in uno scontro importantissimo per la salvezza. La squadra di Di Francesco è in difficoltà, la compagine di Ranieri è in grado di raggiungere l’obiettivo.

La gara si sblocca al 26′ con il gol realizzato da Sulemana. Nella ripresa i padroni di casa rientrano con cattiveria e la sfida svolta. Al 64′ è Mazzitelli a trovare il pareggio con un colpo di testa, al 75′ Soulé realizza il vantaggio con una punizione da stropicciarsi gli occhi.