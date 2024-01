La Supercoppa della discordia, Damiani: “per lo sport non è bellissimo”

CalcioWeb

Si avvicina l’inizio della Supercoppa italiana e le polemiche sono sempre più evidenti. “Prendi i soldi e scappa”, le parole di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio. L’argomento ha scatenato motivi di discussione in riferimento alla decisione di giocare le partite in Arabia.

“Le squadre hanno sempre più bisogno di introiti, i costi aumentano, si cerca di avere dei ritorni e quindi si fanno anche queste trasferte dove si guadagna qualche soldo. Per lo sport non è bellissimo, soprattutto per noi che siamo legati alla tradizione. Non mi piace, ma bisogna adattarsi, non riguarda solo il calcio”. Sono le dichiarazioni di Oscar Damiani, ex calciatore di Juve, Milan, e Napoli, ora procuratore, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1.

Si gioca troppo? “Si gioca molto, però rispetto al passato eravamo in sedici in rosa, oggi sono in trenta. Se si fa un turnover calcolato e scientifico, credo che il problema non esista”.

“Uno va a giocare in Arabia, guadagna tanti soldi e poi dice beh adesso li ho guadagnati, me ne torno. Sul piano sportivo non è il massimo. Però ci sono nuovi mercati, si aprono nuove strade, non so se il calcio arabo avrà un grande futuro, francamente faccio fatica a ipotizzarlo”.