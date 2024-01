Supercoppa Italiana, l’Inter travolge la Lazio e vola in finale

CalcioWeb

Serata speciale per l’Inter di Inzaghi! I nerazzurri raggiungono il Napoli in finale di Supercoppa Italiana grazie al successo di questa sera contro la Lazio nella seconda semifinale di Riad.

L’Inter ha sbloccato il match al 17′ con Thuram, con la Lazio che ha faticato per l’intera durata del match. Al ritorno in campo dall’intervallo, i nerazzurri hanno raddoppiato con Calhanoglu, che ha segnato dal dischetto al 49′. A chiudere i giochi ci ha pensato poi Frattesi, col gol del 3-0 all’87’. Nonostante i tanti cambi, Sarri non è riuscito ad avere una reazione in campo dai suoi giocatori. Solo sul finale Immobile ha segnato un gol, annullato però per un contatto di mano.

L’Inter vince 3-0 e stacca dunque il pass per la finalissima di Supercoppa Italiana e lunedì farà i conti col Napoli, che ieri ha superato la Fiorentina 3-0.