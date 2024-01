Supercoppa italiana, il Napoli è la prima finalista: grande vittoria contro la Fiorentina

CalcioWeb

E’ il Napoli la prima finalista della Supercoppa italiana. Continua il momento positivo della squadra di Walter Mazzarri e le prospettive per il futuro sono interessanti. Un altro passo falso della Fiorentina, in difficoltà nelle ultime partite. La compagine di Vincenzo Italiano può recriminare per il calcio di rigore sbagliato da Ikone nel primo tempo.

Il Napoli si schiera con Kvara e Politano alle spalle di Simeone, la Fiorentina risponde con Ikone, Brekalo e Beltran. Nei primi minuti la partita è equilibrata e la manovra delle due squadre accettabile. Al 23′ il Napoli passa: bellissima azione con Kvara e Juan Jesus, l’attaccante Simeone supera in diagonale Terracciano. La Fiorentina risponde con Beltran, ma il pareggio viene annullato per fuorigioco. Al 43′ rigore per la squadra di Italiano per un fallo su Ikone: dal dischetto si presenta proprio il francese ma il tiro è inguardabile.

Nella ripresa entrano Nzola, Sottil, Zielinski e Lindstrom. La Fiorentina aumenta il pressing, il Napoli continua a difendersi bene. Nel finale strepitoso Zerbin, autore di una doppietta fantastica. Finisce 3-0, il Napoli vola in finale e attende la vincente tra Inter e Lazio.