Supercoppa, presentato un pallone speciale: è la prima volta in 35 anni | FOTO

Si avvicina l’inizio della Supercoppa italiana e lo spettacolo si preannuncia di altissimo livello con le semifinali Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio. PUMA e Lega Serie A hanno presentato oggi il PUMA Orbita, il pallone ufficiale realizzato per la competizione, in scena a Riyadh dal 18 gennaio 2024 al 22 gennaio 2024.

Per la prima volta in 35 anni di storia la Supercoppa avrà un pallone dedicato. La versione è contraddistinta dal coloro oro. La versione FIFA Quality PRO utilizza una tecnologia all’avanguardia per creare una sfera ottimale. Il pallone da gioco PUMA Orbita nella speciale edizione per la EA SPORTS FC Supercup farà il suo esordio in campo il 18 gennaio all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, per le semifinali e poi per la finale. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.