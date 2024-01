Tabellone Coppa Italia: i risultati dei quarti e gli accoppiamenti in semifinale

CalcioWeb

Sono iniziati questa sera i quarti di finale di Coppa Italia. Ad aprire le danze sono state Fiorentina e Bologna, primo match di questa fase della competizione italiana.

Un match che non è riuscito a sbloccarsi nemmeno ai supplementari e che, dunque, è stato deciso ai calci di rigore. I padroni di casa sono riusciti ad essere precisi e impeccabili, segnando 5 calci di rigore, fatale, invece, per il Bologna, l’errore dal dischetto di Posch. La Fiorentina vola dunque in semifinale.

Quarti di finale

Fiorentina-Bologna 1-0 d.c.r. (quarto di finale 1)

Milan-Atalanta (quarto 2)

Lazio–Roma (quarto 3)

Juventus–Frosinone (quarto 4)

Semifinali

Fiorentina – Vincente quarto di finale 2

Vincente quarto di finale 3 – Vincente quarto di finale 4

Le date delle semifinali

Andata: 3 aprile 2024

Ritorno 24 aprile 2024