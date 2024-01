Thiago Motta furibondo: il rigore a favore del Milan contro il Bologna | VIDEO

CalcioWeb

Continua il programma della 22ª giornata del campionato di Serie A e la gara Milan-Bologna è in grado di regalare indicazioni per la qualificazione in Champions League. I rossoneri sono in grande forma e sono rientrati in corsa per la vittoria dello scudetto.

La partita si sblocca al 29′ con il gol del solito Zirkzee. Al 42′ grande occasione per i padroni di casa: l’arbitro fischia un calcio di rigore per un intervento di Ferguson su Kjaer. L’allenatore Thiago Motta protesta per il fallo, poi viene espulso e perde la testa. Dal dischetto Giroud sbaglia clamorosamente. Al 45′ il pareggio di Loftus-Cheek.