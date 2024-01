“Dove sono finite?”, arabi delusi dalla Supercoppa Italiana: la protesta è singolare

CalcioWeb

L’Italia esporta il proprio calcio in un mercato nuovo e in forte crescita come quello dell’Arabia Saudita. Da questa sera al via la Supercoppa Italia in quel di Riad con 4 squadre italiane al via nella competizione che vede l’esordio del nuovo format. Ci saranno le prime due classificate in Serie A, il Napoli Campione d’Italia e la Lazio seconda classificata. Con esse anche le finaliste della Coppa Italia: l’Inter che ha vinto il trofeo e la Fiorentina in qualità di finalista perdente.

Eppure, nonostante siano presenti 4 fra le migliori squadre del campionato italiano, i tifosi arabi sono apparsi piuttosto delusi.

Supercoppa Italiana, la protesta dei tifosi arabi: dove sono Juventus e Milan?

Come riportato da “La Repubblica”, fra media e tifosi presenti alla vigilia del torneo, serpeggiava del malumore, misto a una certa sorpresa, nella mancata presenza di Juventus e Milan. Secondo i tifosi arabi la mancanza di due club storici e iconici, soprattutto all’estero, come Juventus e Milan, risulta inspiegabile. In particolar modo se in campo scenderanno Lazio e Fiorentina, due squadre meno blasonate e conosciute rispetto a bianconeri e rossoneri. L’ad De Siervo è dovuto intervenire personalmente spiegando il format del torneo e chiarendo che Napoli-Fiorentina, gara inaugurale, sarà una “partita bellissima“. I tifosi arabi se ne convinceranno?