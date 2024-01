Tutti ai piedi di Dovbyk, ma il vero fenomeno del Girona è un altro

CalcioWeb

La favola Girona continua ad impressionare il mondo e tanti calciatori continuano a mettersi in mostra. In particolar modo è salito alla ribalta il nome di Artem Dovbyk, calciatore ucraino della Nazionale ucraina. Si tratta di un calciatore classe 1997 che nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Čerkasy, Dnipro, Zaria Bălți, Midtjylland e SønderjyskE.

La vera consacrazione dal punto di vista realizzativo si è registrata al Dnipro-1 con 44 gol realizzati in 71 partite. Il definitivo salto di qualità si è registrato proprio al Girona. L’ucraino si è dimostrato il principale finalizzatore della squadra e uno dei punti più alti è stato raggiunto nel match della 21ª giornata della liga spagnola contro il Siviglia. La sfida si è conclusa sul risultato di 5-1 e l’ucraino è stato autore di una tripletta fantastica tra il 13′ al 19′, a ribaltare il gol iniziale di Isaac Romero.

E’ Savio il vero fenomeno del Girona

Dovbyk è un calciatore forte, ma il vero fenomeno è Savio Moreira de Oliveira, noto semplicemente come Savio o Savinho, Si tratta di un attaccante brasiliano classe 2004. Cresciuto all’Atletico Mineiro, nel 2022 passa al Troyes. Poi viene ceduto al Psv e gioca con la seconda squadra.

Nel 2023 passa in prestito al Girona e il rendimento nel campionato spagnolo è impressionante. E’ un titolare e la prestazione contro il Siviglia non è passata inosservata: assist, dribbling, facilità di corsa, grandissime qualità tecniche. Ogni pallone passa dal suo piede e all’età di 19 anni è già un leader in campo. La sua valutazione è schizzata alle stelle e rappresenta un grande rimpianto per le squadre italiane, in particolar modo per il Lazio. Il club biancoceleste aveva messo nel mirino il brasiliano negli ultimi mesi ma la trattativa si è complicata dopo le prime prestazioni con il Girona. Adesso il passaggio in Italia è quasi impossibile.