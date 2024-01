Udinese-Milan: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Saturday night di Serie A che nella 21ª giornata vede affrontarsi Udinese e Milan. I rossoneri vogliono provare ad accorciare sull’Inter, che salterà il turno di campionato poichè impegnata in Supercoppa e, allo stesso tempo, provare ad aumentare il gap sulle inseguitrici. L’Udinese non resterà certo a guardare: è già uscita da San Siro con 3 punti e sogna il bis.

Probabili formazioni Udinese-Milan

Udinese (3-5-2): Okoye; Perez, Kristiansen, Ferreira; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bijol, Deulofeu, Ebosse

Ballottaggi: Samardzic 55%-Payero 45%

All. Cioffi

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Kalulu, Pobega, Thiaw, Tomori

All. Pioli

Orario Udinese-Milan

La partita tra Udinese e Milan, valida per la 21ª Giornata di Serie A, si disputerà alle ore 20:45 di sabato 20 gennaio presso la “Dacia Arena” di Udine.

Pronostico Udinese-Milan

Trasferta da non prendere sottogamba per il Milan. L’Udinese sa essere una squadra ostica e se i rossoneri si impantanano in un match fisico, con spazi intasati e pochi sbocchi offensivi, finisce come all’andata in cui a uscire con i 3 punti furono proprio i bianconeri. Un’eventualità che Pioli vorrebbe evitare che ricapiti. L’occasione di prendere punti sulle inseguitrici, seppur solo in via temporanea, non è da snobbare. Scegliamo l’X2.

Diretta tv Udinese-Milan

Udinese-Milan sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).