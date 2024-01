Verona-Frosinone: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

La 22ª giornata del campionato di Serie A regala lo scontro salvezza tra Verona e Frosinone. Si affrontano due squadre in difficoltà in classifica e alla ricerca di punti preziosi per evitare la retrocessione. L’Hellas è reduce dalla sconfitta dell’Olimpico contro la Roma e il distacco dalla salvezza è comunque di appena un punto. La squadra di Di Francesco si è risollevata dopo il successo contro il Cagliari, ma la posizione in classifica non è ancora tranquilla.

Le probabili formazioni di Verona-Frosinone

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Suslov; Mboula, Henry, Lazovic.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Berardi

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Gelli; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Kaio Jorge, Harroui.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Baez, Bonifazi, Kalaj, Lirola, Lusuardi, Marchizza, Oyono

L’orario di Verona-Frosinone

La partita fra Verone e Frosinine, valevole per la 22ª Giornata di Serie A, si disputerà domenica 28 gennaio, alle ore 15:00, presso lo stadio Bentegodi di Verona.

Il pronostico di Verona-Frosinone

Le squadre di Di Francesco giocano sempre a viso aperto ed è il caso anche del Frosinone. La vittoria contro il Cagliari ha riportato grande entusiasmo e l’X2 è un risultato da prendere in considerazione. Il Verona, però, non può sbagliare in casa. Pronostico GG.

La diretta tv di Verona-Frosinone

Verona-Frosinone sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).